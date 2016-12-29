Во время пожара в многоэтажке в Черкассах эвакуировали 22 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во время пожара с 10-этажки в Черкассах эвакуированы 22 человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Черкасской области.
Вчера, 28 декабря в Черкассах в 21:03 на 6-м этаже 10-ти этажного жилого дома по улице Криваливская произошел пожар.
На момент прибытия спасателей, на месте пожара возникло сильное задымление, что создало угрозу жителям верхних этажей дома и их эвакуации. Была организована работа по эвакуации граждан, находившихся на верхних этажах здания. В общем, сотрудниками ГосЧС были эвакуированы 22 человека.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 18-летнего мужчины, который снимал квартиру у собственников.
Во время ликвидации пожара никто из жильцов дома не пострадал.