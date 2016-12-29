Під час пожежі в багатоповерхівці в Черкасах евакуювали 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час пожежі з 10-поверхівки в Черкасах евакуйовано 22 особи. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Черкаської області.
Вчора, 28 грудня у Черкасах о 21:03 на 6–му поверсі 10-ти поверхового житлового будинку по вулиці Криваліївська сталася пожежа.
На час прибуття рятувальників, на місці пожежі виникло сильне задимлення, що створило загрозу мешканцям верхніх поверхів будинку та їх евакуації. Була організована робота щодо евакуації громадян, які знаходилися на верхніх поверхах будинку. Загалом, співробітниками ДСНС було евакуйовано 22 людини.
За попередніми даними причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем 18-річного чоловіка, що винаймав квартиру у власників.
Під час ліквідації пожежі ніхто з мешканців будинку не постраждав.