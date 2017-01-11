Во время пожара в Житомирской области погибла 91-летняя бабушка
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 11 января. УНН. Во время пожара в Житомирской области погибла 91-летняя бабушка, событие произошло вчера в 14:55 в с. Шевченково Малинского района. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС области, сообщает УНН.
Пожарных вызвали соседи, которые увидели горящий дом бабушки.
"Они установили, что очаг возгорания находится на перекрытии дома, у дымохода, и огнем полностью охвачена крыша. Во время ликвидации пожара в коридоре пожарные обнаружили тело 91-летней хозяйки жилья без признаков жизни. Вероятно, старушка пыталась выбраться из горящего дома, но у нее ничего не получилось. Локализация пожара произошла в 15:24, ликвидация же в 18:00. Огнем уничтожена крыша, перекрытия, повреждены стены. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печного отопления. Сейчас окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами", - сообщили в ГосЧС.