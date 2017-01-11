Під час пожежі на Житомирщині загинула 91-річна бабуся
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 січня. УНН. Під час пожежі на Житомирщині загинула 91-річна бабуся, подія сталась вчора о 14:55 у с. Шевченкове Малинського району. Про це проінформували у прес-службі ДСНС області, повідомляє УНН.
Пожежників викликали сусіди, які побачили палаючу оселю бабусі.
“Вони встановили, що осередок загоряння знаходиться на перекритті оселі, біля димаря, та вогнем повністю охоплений дах. Під час ліквідації пожежі у коридорі вогнеборці виявили тіло 91-річної власниці житла без ознак життя. Ймовірно, старенька намагалася вибратися з палаючого будинку, але у неї нічого не вийшло. Локалізація пожежі відбулась о 15:24, ліквідація ж о 18:00. Вогнем знищено дах, перекриття, пошкоджено стіни. Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час встановлення та експлуатації пічного опалення. Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями”, — повідомили у ДСНС.