Під час пожежі на Житомирщині загинула 91-річна бабуся

Пожежників викликали сусіди, які побачили палаючу оселю бабусі.

“Вони встановили, що осередок загоряння знаходиться на перекритті оселі, біля димаря, та вогнем повністю охоплений дах. Під час ліквідації пожежі у коридорі вогнеборці виявили тіло 91-річної власниці житла без ознак життя. Ймовірно, старенька намагалася вибратися з палаючого будинку, але у неї нічого не вийшло. Локалізація пожежі відбулась о 15:24, ліквідація ж о 18:00. Вогнем знищено дах, перекриття, пошкоджено стіни. Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час встановлення та експлуатації пічного опалення. Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями”, — повідомили у ДСНС.