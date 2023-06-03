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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Во время оккупации работал на рашистов и ездил в москву для "повышения квалификации": задержали действующего чиновника Херсонской ОВА

Киев • УНН

 • 374781 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В освобожденном Херсоне задержали еще одного коллаборациониста. Как сообщили в СБУ, фигурантом оказался чиновник Херсонской областной военной администрации, передает УНН.

Во время оккупации работал на рашистов и ездил в москву для "повышения квалификации": задержали действующего чиновника Херсонской ОВА

Детали

Как сообщили в СБУ, в период временной оккупации города чиновник добровольно согласился войти в созданное агрессором «главное управление министерства внутренних дел Херсонской области».

Там его назначили «старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра».

В его «обязанности» входила подготовка так называемых «экспертиз финансовой деятельности предприятий».

«Экспертизы» нужны были для фабрикации дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний на захваченной части региона.

Установлено, что во время пребывания в рядах оккупационного органа вражеский приспешник ездил в москву на «курсы повышения квалификации».

После освобождения областного центра фигурант сначала «залег на дно», а впоследствии вновь устроился в местный ОВА.

Добавим

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали.

Во время обысков по адресу его проживания обнаружено:
▪️ распечатанные законы, приказы и инструкции мвс рф по вопросам организации подготовки судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел россии;
▪️ документы, подтверждающие его стажировку в москве.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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