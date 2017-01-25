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Во время обыска в квартире экс-чиновника в Харьковской области обнаружили арсенал оружия

Киев • УНН

 • 9175 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю главы одной из райгосадминистраций Харьковской области, а ныне советнику председателя райсовета на общественных началах. Во время обыска у подозреваемого обнаружили арсенал оружия и боеприпасов и военную форму российского образца. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщили в прокуратуре, 60-летнему экс-чиновнику объявлено о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и задержано в порядке ст.208 УПК Украины.

Во время санкционированного судом обыска по месту жительства у фигуранта расследования изъяли 6 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова, нарезной малокалиберной винтовки, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, денежные средства в сумме более 23 тыс. долларов США, а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных сил РФ.

"В течение суток прокуратура направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения, в котором будет настаивать на содержании под стражей", - отметили в пресс-службе.

Оперативно-следственные действия, направленные на установление источников происхождения оружия и цели его хранения, продолжаются.

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