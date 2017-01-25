Під час обшуку в помешканні екс-посадовця на Харківщині виявили арсенал зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Прокуратура оголосила про підозру колишньому заступнику голови однієї з райдержадміністрацій Харківської області, а нині раднику голови райради на громадських засадах. Під час обшуку в підозрюваного виявили арсенал зброї та боєприпасів та військову форму російського зразка. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Як повідомили у прокуратурі, 60-річному екс-чиновнику оголошено про підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК Українита затримано у порядку ст.208 КПК України.
Під час санкціонованого судом обшуку за місцем мешкання у фігуранта розслідування вилучили 6 ручних осколкових гранат Ф-1 та РГД-5, запали до них, понад 600 набоїв до автомату Калашникова, нарізної малокаліберної гвинтівки, електродетонатори, димову шашку, холодну зброю, грошові кошти в сумі понад 23 тисячі доларів США, а також бронежилет та військову форму російського зразка з шевронами Збройних сил РФ.
“Протягом доби прокуратура направить до суду клопотання про обрання запобіжного заходу, в якому наполягатиме на триманні під вартою”, — зазначили у прес-службі.
Оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення джерел походження зброї та мети її зберігання, тривають.