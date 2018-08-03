На следующей сессии нардепы будут работать девять недель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Во время девятой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва (сентябрь 2018 - январь 2019) народные депутаты будут работать 9 недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Так, согласно календарному плану, парламентарии смогут принимать законы в течение 9 недель Рады девятого VIII созыва, а это 36 дней.
Кроме того, у народных избранников будет 7 полноценных недель для работы в комитетах, комиссиях и фракциях (не считая сессионные недели в четверг и пятницу), а это 35 дней, и 24 дня для работы с избирателями.
Напомним, вопрос обновления ЦИК будет одним из первых, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью.
Как сообщал УНН, новый Избирательный кодекс Верховная Рада Украины может принять уже в сентябре - начале октября.
Кроме того, в сентябре-октябре Верховная Рада Украины сможет перейти к рассмотрению по существу вопроса про снятия депутатской неприкосновенности.