На следующей сессии нардепы будут работать девять недель

Так, согласно календарному плану, парламентарии смогут принимать законы в течение 9 недель Рады девятого VIII созыва, а это 36 дней.

Кроме того, у народных избранников будет 7 полноценных недель для работы в комитетах, комиссиях и фракциях (не считая сессионные недели в четверг и пятницу), а это 35 дней, и 24 дня для работы с избирателями.

Напомним, вопрос обновления ЦИК будет одним из первых, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью.

Как сообщал УНН, новый Избирательный кодекс Верховная Рада Украины может принять уже в сентябре - начале октября.

Кроме того, в сентябре-октябре Верховная Рада Украины сможет перейти к рассмотрению по существу вопроса про снятия депутатской неприкосновенности.