Під час наступної сесії нардепи працюватимуть дев’ять тижнів

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Під час дев’ятої сесії Верховної Ради України VIII скликання (вересень 2018 року — січень 2019 року) народні депутати будуть працювати 9 тижнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Так, згідно календарного плану, парламентарі зможуть приймати закони протягом 9 тижнів Ради дев’ятого VIII скликання, а це 36 днів.

Крім того, у народних обранців буде 7 повноцінних тижнів для роботи в комітетах, комісіях і фракціях (не рахуючи сесійні тижні у четвер та п’ятницю), а це 35 днів, та 24 дні для роботи з виборцями.

Нагадаємо, питання оновлення ЦВК буде одним з перших, з якого Верховна Рада почне свою роботу восени.

Як повідомляв УНН, новий Виборчий кодекс Верховна рада України може прийняти вже у вересні — на початку жовтня.

Крім того, у вересні-жовтні Верховна Рада України зможе перейти до розгляду по суті питання про зняття депутатської недоторканності.

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