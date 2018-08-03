Під час наступної сесії нардепи працюватимуть дев’ять тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Під час дев’ятої сесії Верховної Ради України VIII скликання (вересень 2018 року — січень 2019 року) народні депутати будуть працювати 9 тижнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Так, згідно календарного плану, парламентарі зможуть приймати закони протягом 9 тижнів Ради дев’ятого VIII скликання, а це 36 днів.
Крім того, у народних обранців буде 7 повноцінних тижнів для роботи в комітетах, комісіях і фракціях (не рахуючи сесійні тижні у четвер та п’ятницю), а це 35 днів, та 24 дні для роботи з виборцями.
Нагадаємо, питання оновлення ЦВК буде одним з перших, з якого Верховна Рада почне свою роботу восени.
Як повідомляв УНН, новий Виборчий кодекс Верховна рада України може прийняти вже у вересні — на початку жовтня.
Крім того, у вересні-жовтні Верховна Рада України зможе перейти до розгляду по суті питання про зняття депутатської недоторканності.