Во время тушения пожара в школе в Днепре спасатели обнаружили тело

Сообщение о пожаре в общеобразовательной школе № 85 Новокадацкого района областного центра поступило к спасателям в 00:12. На место происшествия были направлено отделение 2 и 5 государственных пожарно-спасательных частей города Днепр.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, по предварительной версии учителя учебного заведения, 1948 года рождения.

В результате сильного задымления на месте происшествия работало одно звено газодымозащитной службы в составе 3 человек.

Огонь повредил диван и мебель методического кабинета на общей площади 15 квадратных метров.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.