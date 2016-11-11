Во время тушения пожара в школе в Днепре спасатели обнаружили тело
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во время тушения пожара в общеобразовательной школе № 85 в Днепре спасатели обнаружили тело мужчины, вероятно учителя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
Сообщение о пожаре в общеобразовательной школе № 85 Новокадацкого района областного центра поступило к спасателям в 00:12. На место происшествия были направлено отделение 2 и 5 государственных пожарно-спасательных частей города Днепр.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, по предварительной версии учителя учебного заведения, 1948 года рождения.
В результате сильного задымления на месте происшествия работало одно звено газодымозащитной службы в составе 3 человек.
Огонь повредил диван и мебель методического кабинета на общей площади 15 квадратных метров.
Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.