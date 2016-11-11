Під час гасіння пожежі в школі у Дніпрі рятувальники виявили тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Під час гасіння пожежу в загальноосвітній школі № 85 у Дніпрі рятувальники виявили тіло чоловіка, ймовірно вчителя. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.
Повідомлення про пожежу в Загальноосвітній школі № 85 Новокадацького району обласного центру надійшло до рятувальників о 00:12. На місце події було направлено відділення 2 та 5 державних пожежно-рятувальних частин міста Дніпро.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, за попередньою версією вчителя навчального закладу, 1948 року народження.
В результаті сильного задимлення на місці події працювала 1 ланка газодимозахисної служби у складі 3 чоловік.
Вогонь пошкодив диван та диван та меблі методичного кабінету на загальній площі 15 квадратних метри.
Причина виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.