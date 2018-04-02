Под арест взяли преступную группировку за уничтожение стратегического оборудования

"В субботу, 31 марта, по ходатайству прокуратуры Киевской области Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей директору юридической компании, который является организатором преступной группировки, в состав которого входили адвокаты, бывшему и.о. руководителю концерна "РРТ", экс-руководителю Госспецсвязи Украины, бывшему и.о. начальника Госгеокадастра в Киевской области, бывшему арбитражному управляющему и директору ГП "Радиопередающий центр", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всем членам преступной организации сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации) УК Украины.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области уничтожили стратегическое оборудование, покрывавшее радиосигналом 95% Украины.