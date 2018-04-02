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Під арешт взяли злочинне угруповання за знищення стратегічного обладнання

Під арешт взяли злочинне угруповання за знищення стратегічного обладнання

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. П'ятьох осіб, включаючи організатора злочинного угрупування – директора юридичної компанії, які підозрюються у незаконному привласненні земельної ділянки ДП "Радіопередавальний центр" площею понад 115 га і знищенні стратегічного обладнання, взято під варту на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

"У суботу, 31 березня, за клопотанням прокуратури Київської області Шевченківський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору юридичної компанії, який є організатором злочинного угрупування, до складу якого входили адвокати, колишній в.о. керівника концерну "РРТ", екс-керівник Держспецзв’язку України, колишній в.о. начальника Держгеокадастру в Київській області, колишній арбітражний керуючий та директор ДП "Радіопередавальний центр", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усім членам злочинної організації повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації) КК України.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині знищили стратегічне обладнання, яке покривало радіосигналом 95% України.

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