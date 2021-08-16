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Под Афинами из-за сильных ветров вспыхнули два новых лесных пожара: села эвакуированы

Под Афинами из-за сильных ветров вспыхнули два новых лесных пожара: села эвакуированы

Киев  •  УНН

 • 20385 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Две лесных пожара из-за сильных ветров вышли из-под контроля недалеко от Афин в понедельник. Села эвакуировали, сообщений о жертвах не поступало. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Огонь разгорелся на горе недалеко от портового города Лаврио, примерно в 60 км к югу от Афин. Густые клубы дыма поднялись над пляжем, на волнах вблизи которого катались виндсерферы.

По меньшей мере 91 пожарный при поддержке шести самолетов и шести вертолетов пытались локализовать пожар, вспыхнувший в районе с низкой растительностью и перекинулся на сосны. Три села эвакуировали.

По заявлению властей, также пожар вспыхнул в лесной зоне недалеко от села Вилия к северу от столицы, недалеко от детского летнего лагеря. Туда были отправлены пять вертолетов и пять пожарных самолетов. Вилия лежит чуть больше чем в 50 км от Афин.

Дополнение

Пожары в Греции возникли после сильнейшей за последние три десятилетия аномальной жары в стране, когда температура поднялась до 45 градусов по Цельсию. В общенациональном телеобращении премьер-министр страны Кириакос Мицотакис сказал, что всего за несколько дней по всей стране вспыхнули 586 лесных пожаров.

Пожары за последние две недели уничтожили почти 100 000 гектаров, в результате чего трое погибли, сотни остались без крова, тысячи были вынуждены эвакуироваться, также нанесен экономический и экологический ущерб. Местная полиция задержала 118 человек за поджоги лесов.

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