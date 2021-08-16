Під Афінами через сильні вітри спалахнули дві нові лісові пожежі: села евакуйовані

Деталі

Вогонь розгорівся на горі недалеко від портового міста Лавріо, приблизно в 60 км на південь від Афін. Густі клуби диму піднялися над пляжем, на хвилях поблизу якого каталися віндсерфери.

Щонайменше 91 пожежник за підтримки шести літаків і шести вертольотів намагалися локалізувати пожежу, яка спалахнула в районі з низькою рослинністю і перекинулася на сосни. Три села евакуювали.

За заявою влади, також пожежа спалахнула в лісовій зоні недалеко від села Вілія на північ від столиці, недалеко від дитячого літнього табору. Туди були відправлені п'ять вертольотів і п'ять пожежних літаків. Вілія лежить трохи більше ніж в 50 км від Афін.

Доповнення

Пожежі у Греції виникли після найсильнішої за останні три десятиліття аномальної спеки в країні, коли температура піднялася до 45 градусів за Цельсієм. У загальнонаціональному телезверненні прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс сказав, що всього за кілька днів по всій країні спалахнули 586 лісових пожеж.

Пожежі за два тижні знищили майже 100 000 гектарів, у результаті чого троє загинули, сотні залишилися без даху над головою, тисячі були змушені евакуюватися, також завдано збитків економіці та екології. Місцева поліція затримала 118 осіб за підпали лісів.