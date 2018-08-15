Петиция о Сенцове на сайте Белого дома собрала более 15 тыс. подписей менее чем за неделю

"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину с просьбой немедленно освободить Олега Сенцова и других. Теперь пришло время высказаться Америке. Мы настоятельно призываем нашу власть занять твердую позицию по этому вопросу и, используя все средства, требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России", - говорится в тексте призыва.

Петиция должна собрать 100 тысяч подписей до 8 сентября. Как только петиция достигнет нужного порога, она будет поставлена ​​в очередь для рассмотрения в Белом доме - процедура занимает до 60 дней.

Напомним, комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком округе в среду сообщила, что получила два ходатайства о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, однако не может их принять, поскольку это не соответствует процедуре.



Напомним, в конце июня мать Сенцова Людмила написала Путину прошение о помиловании сына. Впоследствии Кремль пообещал его рассмотреть. Затем 9 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неизвестна реакция на просьбу о помиловании Сенцова.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыма.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.