Петиція щодо Сенцова на сайті Білого дому зібрала понад 15 тис. підписів менш ніж за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Петиція під назвою “Врятуємо Олега Сенцова”, що була створена на сайті Білого дому 9 серпня цього року користувачем на ім'я В.Г. (V.G.), зібрала вже понад 15 350 підписів, передає УНН з посиланням на сайт Білого Дому.
“Європейський парламент вже звернувся до Володимира Путіна з проханням негайно звільнити Олега Сенцова та інших. Тепер настав час висловитись Америці. Ми наполегливо закликаємо нашу владу зайняти тверду позицію з цього питання і, використовуючи всі засоби, вимагати негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів у Росії”, — йдеться у тексті заклику.
Петиція має зібрати 100 тисяч підписів до 8 вересня. Щойно петиція досягне потрібного порогу, вона буде поставлена у чергу для розгляду в Білому домі — процедура займає до 60 днів.
Нагадаємо, комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому окрузі у среду повідомила, що отримала два клопотання про помилування українського політв’язня Олега Сенцова, проте не може їх прийняти, оскільки це не відповідає процедурі.
Як повідомляв УНН, в кінці червня мати Сенцова Людмила написала Путіну прохання про помилування сина. Згодом Кремль пообіцяв його розглянути. Потім 9 серпня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що йому невідома реакція на прохання про помилування Сенцова.
Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.