Пес с инвалидностью и поросенок стали лучшими друзьями в канадском приюте

Детали

Сообщается, что Винни попал в приют на шестой неделе своей жизни. У него отсутствуют передние лапы, а также деформирована грудная клетка. Из-за этого Винни не играл с другими животными, и длительное время держался от них в стороне. Пока не появилась Вилма.

Сотрудники приюта нашли Вилму на обочине одной из дорог. Они предполагают, что поросенок выпал из машины для перевозки скота.

"Они познакомились, и в считанные минуты начали играть. Каждый раз, когда они видят друг друга, они переходят сразу в режим игры", - рассказывает работница приюта Лорен Эдвардс.

Винни играть с Вилмой было гораздо безопаснее, чем с другими собаками, но их все равно никогда не оставляют одних, чтобы гарантировать спокойствие и безопасность обоим.

"Она вырастет до 800 фунтов, и нам очень нравится, что Винни сможет наблюдать за тем, как меняется его подруга", - прокомментировала Эдвардс.

Сотрудники приюта убеждены, что именно Винни помог Вилме адаптироваться в новом "доме". Поросенка на время изолировали от других свиней, и если бы не Винни, она могла бы чувствовать себя очень одинокой, говорят в приюте.

К слову

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.