Пес з інвалідністю та порося стали кращими друзями в канадському притулку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В одному з канадських притулків для тварин пес з інвалідністю на прізвисько Вінні подружився з поросям Вілмою. Про це пише thedodo.com, передає УНН.
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Повідомляється, що Вінні потрапив до притулку на шостому тижні свого життя. У нього відсутні передні лапи, а також деформована грудна клітка. Через це Вінні не грав з іншими тваринами, і тривалий час тримався від них осторонь. Поки не з'явилася Вілма.
Співробітники притулку знайшли Вілму на узбіччі однієї з доріг. Вони припускають, що порося випало з машини для перевезення худоби.
"Вони познайомилися, і в лічені хвилини почали грати. Кожен раз, коли вони бачать один одного, вони переходять відразу в режим гри", - розповідає працівниця притулку Лорен Едвардс.
Вінні грати з Вілмою було набагато безпечніше, ніж з іншими собаками, але їх все одно ніколи не залишають одних, щоб гарантувати спокій і безпеку обом.
"Вона виросте до 800 фунтів, і нам дуже подобається, що Вінні зможе спостерігати за тим, як змінюється його подруга", - прокоментувала Едвардс.
Співробітники притулку переконані, що саме Вінні допоміг Вілмі адаптуватися в новому "домі". Порося на час ізолювали від інших свиней, і якби не Вінні, вона могла б відчувати себе дуже самотньою, кажуть в притулку.
До речі
Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.
"Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу". Після кішки і собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають", - відзначають представники зоозахисної оргнанізації "Відкриті клітки" .
Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.