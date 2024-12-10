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Первые результаты проекта «HOME - Компенсация за уничтоженное жилье»: более 1800 семей уже получили новое жилье

Первые результаты проекта «HOME - Компенсация за уничтоженное жилье»: более 1800 семей уже получили новое жилье

Киев  •  УНН

 • 3297 просмотра

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В рамках проекта «HOME» более 1800 семей, чье жилье было уничтожено, получили компенсацию через жилищные сертификаты. Украина получила второй транш в 30 млн евро от Банка развития Совета Европы для оплаты более 800 сертификатов.

В рамках проекта "HOME: компенсация за уничтоженное жилье" более 1800 человек, чье жилье было уничтожено, реализовали свое право на компенсацию с использованием жилищного сертификата и приобрели новое жилье.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, пишет УНН.

Детали

Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Банка развития Совета Европы в рамках проекта "HOME: компенсация за уничтоженное жилье".

В этом году, в июне, во время конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), Украина и Банк развития Совета Европы (CEB) подписали кредитное соглашение на 100 миллионов евро 

Украина получила второй транш в объеме 30 млн евро, которые направлены на оплату более 800 жилищных сертификатов. Банк развития Совета Европы по результатам распределения первого транша в объеме 70 млн евро выделил следующее финансирование в соответствии с условиями соглашения

- сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Проект "HOME: компенсация за уничтоженное жилье" предусматривает, что владельцы жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье, смогут приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии.

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В первую очередь программа действует для участников боевых действий, защитников и защитниц, которые возвращаются и нуждаются в восстановлении, лиц с инвалидностью и многодетных семей.

Средства уже зачислены на текущий счет Укрпочты. Сейчас владельцы жилищных сертификатов получают оповещения в приложении Дія или в личном кабинете на портале Дія о бронировании средств. Далее выбирают жилье и обращаются к нотариусу для оформления договора купли-продажи в течение 30 дней. Сотрудничество с Банком развития Совета Европы для поддержки пострадавших лиц продолжается и в 2025 году

 - отметила заместитель министра Наталья Козловская.

Сейчас Государственным реестром поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ) зафиксировано более 240 тысяч объектов недвижимости. Государство продолжает работать для поддержки людей, пострадавших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним 

Кабмин разрешил покупать жилье не старше 10 лет в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях по программе "еоселя". Это будет способствовать возвращению людей на деоккупированные территории и поддержке внутренне перемещенных лиц.

Алина Волянская

Алина Волянская

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