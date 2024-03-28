Первые 300 грузовиков: начались поставки продуктов питания для ВСУ по контрактам, которые заключил ДОТ

На этой неделе состоялись первые поставки продуктов питания для ВСУ по контрактам, которые заключил "Государственный оператор тыла" на второй квартал этого года. Поставщики отправили первые 300 грузовиков с продуктами в воинские части по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба ДОТ, пишет УНН.

Детали

"На этой неделе состоялись первые поставки питания от поставщиков, законтрактованных "Государственным оператором тыла" на 2 квартал. Первые 300 фур уже отправились в воинские части по всей Украине. Дальнейшие поставки будут происходить регулярно, раз в неделю согласно полученных ДОТ заявок от воинских частей.

Следовательно, качество продуктов будет контролироваться поэтапно, в частности, во время проведения аудитов командой ДОТ на складах поставщиков, а также непосредственно при приеме товара военными", - говорится в сообщении.

В ДОТ напомнили, что были договоры с поставщиками для обеспечения ВСУ питанием по 13 секторам, которые охватывают все подконтрольные области Украины. В частности, были законтрактованы договоры с такими поставщиками: "Черкасский мясокомбинат", "Буский консервный завод", "Твой Хлеб", "Фуд Гранд", "Юг Прод Торг".

Дополнительно

На днях "Государственный оператор тыла" заключил договоры по поставке воды для украинской армии на 410 миллионов гривен. Закупочная цена, в среднем, была уменьшена на 39%.

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