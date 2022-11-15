Кольцо, пролежавшее в шкафу почти 30 лет, оказалось редким артефактом

Детали

Как отмечается, артефакт лежал почти 30 лет в шкафу. Недавно смогли узнать о его подлинной истории происхождения. Теперь известно, что у перстня стоимость 30 тысяч фунтов.

Находку выставил на аукцион неизвестный владелец и заявил, что мнение о том, что кольцо существовало уже в 55 г. до н. э., невероятное.

Историки отмечают сложный дизайн перстня. Поэтому его связывают с племенем ицены. При этом аноним подытожил, что сегодня велика вероятность того, что мы никогда не узнаем, кому именно принадлежал этот перстень раньше.

Он также отметил, что ему уже более шестидесяти лет. Поэтому он хочет позаботиться об артефакте. Обеспечить будущее находке владелец планирует с помощью нового дома. Аноним отметил, что не хотел бы, чтобы его дети думали, что делать с перстнем.

Напомним

Британка приобрела в благотворительном магазине кольцо за 1 фунт стерлингов, но позже узнала, что его действительная стоимость – 2 тыс фунтов стерлингов.