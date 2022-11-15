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Перстень, який пролежав у шафі майже 30 років, виявився рідкісним артефактом

Перстень, який пролежав у шафі майже 30 років, виявився рідкісним артефактом

Київ • УНН

 • 719159 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Перстень, що пролежав у шафі майже 30 років, виявився надрідкісним артефактом вартістю 30 тисяч фунтів стерлінгів. 1994 року його продали власнику за кілька сотень фунтів. Про це інформує УНН з посиланням на Daily Express.

Деталі

Як зазначається артефакт лежав майже 30 років у шафі. Нещодавно змогли дізнатися про його справжню історію походження. Тепер відомо, що перстень має вартість 30 тисяч фунтів.

Знахідку виставив на аукціон невідомий власник та заявив, що думка про те, що перстень існував уже у 55 р. до н. е., неймовірна.

Історики відзначають складний дизайн персня. Тому його пов'язують із племенем іцени. При цьому, анонім підсумував, що сьогодні є велика ймовірність того, що ми ніколи не дізнаємося, кому саме належав цей перстень раніше.

Він також зазначив, що йому вже понад шістдесят років. Тому він хоче подбати про артефакт. Забезпечити майбутнє знахідці власник планує за допомогою нового будинку. Анонім зазначив, що не хотів би, щоб його діти думали, що робити з перснем.

Нагадаємо 

Британка придбала у благодійному магазині каблучку за 1 фунт стерлінгів, але згодом дізналася, що його справжня вартість – 2 тис фунтів стерлінгів.

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