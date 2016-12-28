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Первый в Украине Центр лечения последствий нейротравм заработает в Ровенской области

Первый в Украине Центр лечения последствий нейротравм заработает в Ровенской области

Киев • УНН

 • 13383 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министерство здравоохранения согласовало создание в Ровенской области Национального Центра лечения и реабилитации последствий нейротравм. Об этом проинформировали в пресс-службе Ровенской ОГА, сообщает УНН.

Функционировать центр будет на базе Ровенского областного госпиталя ветеранов войны в пгт Клевань Ровенского района. Специализироваться будет на реабилитации спинальных больных воинов-инвалидов, участников боевых действий. В заведении планируется разместить 50 коек.

Соответствующее письмо с согласованием на создание такого Центра недавно поступило из Министерства здравоохранения. В письме отмечается, что финансироваться вновь созданное заведение будет из государственного бюджета. В частности, на содержание данного Центра на 2017 год предусмотрено выделить 31 млн гривен.

Как сообщал УНН, ходатайство о создании такого Центра в Министерство здравоохранения направил председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко. В Ровенском областном госпитале ветеранов войны со времени войны на востоке Украины пролечили 1,5 тысячи бойцов АТО, 30 из них были с черепно-мозговыми травмами и повреждениями позвоночника. Весь курс реабилитации бойцов в госпитале бесплатный. Чтобы пациенты имели комфортные условия реабилитации, для них отремонтировали терапевтический корпус.

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