Первый в Украине Центр лечения последствий нейротравм заработает в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министерство здравоохранения согласовало создание в Ровенской области Национального Центра лечения и реабилитации последствий нейротравм. Об этом проинформировали в пресс-службе Ровенской ОГА, сообщает УНН.
Функционировать центр будет на базе Ровенского областного госпиталя ветеранов войны в пгт Клевань Ровенского района. Специализироваться будет на реабилитации спинальных больных воинов-инвалидов, участников боевых действий. В заведении планируется разместить 50 коек.
Соответствующее письмо с согласованием на создание такого Центра недавно поступило из Министерства здравоохранения. В письме отмечается, что финансироваться вновь созданное заведение будет из государственного бюджета. В частности, на содержание данного Центра на 2017 год предусмотрено выделить 31 млн гривен.
Как сообщал УНН, ходатайство о создании такого Центра в Министерство здравоохранения направил председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко. В Ровенском областном госпитале ветеранов войны со времени войны на востоке Украины пролечили 1,5 тысячи бойцов АТО, 30 из них были с черепно-мозговыми травмами и повреждениями позвоночника. Весь курс реабилитации бойцов в госпитале бесплатный. Чтобы пациенты имели комфортные условия реабилитации, для них отремонтировали терапевтический корпус.