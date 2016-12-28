Перший в Україні Центр лікування наслідків нейротравм запрацює на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я погодило створення на Рівненщині Національного Центру лікування та реабілітації наслідків нейротравм. Про це проінформували у прес-службі Рівненської ОДА, повідомляє УНН.
Функціонуватиме центр на базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни у смт Клевань Рівненського району. Спеціалізуватиметься на реабілітації спинальних хворих воїнів-інвалідів, учасників бойових дій. У закладі планується розмістити 50 ліжок.
Відповідний лист з погодженням на створення такого Центру нещодавно надійшов з Міністерства охорони здоров’я. В листі зазначається, що фінансуватиметься новостворений заклад з Державного бюджету. Зокрема, на утримання даного Центру на 2017 рік передбачено виділити 31 мільйон гривень.
Як повідомляв УНН, клопотання про створення такого Центру до Міністерства охорони здоров’я надіслав голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни з часу війни на сході України пролікували 1,5 тисячі бійців АТО, 30 з них були з черепно-мозковими травмами й ушкодженнями хребта. Увесь курс реабілітації бійців в госпіталі безкоштовний. Аби пацієнти мали комфортніші умови реабілітації, для них відремонтували терапевтичний корпус.