Первый слепой китайский альпинист поднялся на Эверест

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"Независимо от того, являетесь ли вы инвалидом или нормальным, потеряли вы зрение или у вас нет ног или рук, это не имеет значения, пока у вас сильный ум, вы всегда можете выполнить то, на что другие люди могут сказать нет", - сказал Чжан.

Детали

Чжан, которому сейчас 46 лет, сделал гималайский подвиг на высоте 8 849 метров 24 мая вместе с тремя высотными гидами и вернулся в базовый лагерь в четверг.

Чжан родился в городе Чунцин на юго-западе Китая. Он потерял зрение в возрасте 21 года из-за глаукомы.

Его вдохновил Эрик Вейхенмайер, слепой американский альпинист, покоривший Эверест в 2001 году, с тех пор он начал тренироваться под руководством своего друга-горного гида Цян Цзы.

"Я все еще был очень напуган, потому что не мог видеть, куда иду, и не мог найти свой центр тяжести, поэтому иногда я падал", - сказал Чжан.

"Но я продолжал думать, потому что, хотя это было трудно, мне пришлось столкнуться с этими трудностями, это один из компонентов лазанья, есть трудности и опасности, и в этом смысл лазанья", - добавил альпинист.

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Добавим

Непал вновь открыл гору Эверест для иностранцев в апреле после того, как закрыл ее в прошлом году из-за пандемии COVID-19.

6 мая Непал закрыл международное авиасообщение в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусом. Ограничения действуют до 31 мая.