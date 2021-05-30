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Перший сліпий китайський альпініст піднявся на Еверест

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Китаєць Чжан Хун підкорив найвищу вершину в світі з боку Непалу, ставши першою сліпою людиною в Азії і третім в світі, який піднявся на Еверест. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Перший сліпий китайський альпініст піднявся на Еверест

Цитата

"Незалежно від того, чи є ви інвалідом або нормальним, втратили ви зір або у вас немає ніг або рук, це не має значення, поки у вас сильний розум, ви завжди можете виконати те, на що інші люди можуть сказати ні", - сказав Чжан.

Деталі

Чжан, якому зараз 46 років, зробив гімалайський подвиг на висоті 8 849 метрів 24 травня разом з трьома висотними гідами і повернувся в базовий табір в четвер.

Чжан народився в місті Чунцин на південному заході Китаю. Він втратив зір у віці 21 року через глаукому.

Його надихнув Ерік Вейхенмайер, сліпий американський альпініст, який підкорив Еверест в 2001 році, відтоді він почав тренуватися під керівництвом свого друга-гірського гіда Цян Цзи.

"Я все ще був дуже наляканий, тому що не міг бачити, куди йду, і не міг знайти свій центр ваги, тому іноді я падав", - сказав Чжан.

"Але я продовжував думати, бо, хоча це було важко, мені довелося зіткнутися з цими труднощами, це один з компонентів лазіння, є труднощі і небезпеки, і в цьому сенс лазіння", додав альпініст.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Альпіністи з США і Гонконгу встановили нові рекорди на Евересті

Додамо

Непал знову відкрив гору Еверест для іноземців в квітні після того, як закрив її в минулому році через пандемію COVID-19.

6 травня Непал закрив міжнародне авіасполучення в зв'язку з ростом в країні захворюваності на коронавірус. Обмеження діють до 31 травня.

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