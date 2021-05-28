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Альпіністи з США і Гонконгу встановили нові рекорди на Евересті

Київ • УНН

 • 19274 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Альпіністи з США і Гонконгу встановили нові рекорди, підкоривши Еверест на цьому тижні. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Альпіністи з США і Гонконгу встановили нові рекорди на Евересті

Деталі

75-річний Артур М'юїр став найстарішим американцем, який піднявся на найвищу вершину в світі висотою 8 848,86 метрів, повідомив представник компанії, що організувала експедицію.

Крім того, 45-річна гонконгська спортсменка Цанг Інь-Хун подолала пік менш ніж за 26 годин, що є найкоротшим часом, витраченим будь-якою жінкою після старту з базового табору. Зазвичай альпіністи проводять кілька днів у різних таборах, перш ніж досягти вершини.

"Артур М'юїр - найстаріший 75-річний американець, який підкорив Еверест", - сказав Гарретт Медісон, керівник експедиції компанії Madison Mountaineering.

М'юїр побив рекорд Білла Берка, який став найстарішим американцем, який піднявся на гору у віці 67 років в 2009 році.

Цанг відправилась з базового табору в 13:20 за місцевим часом (7:35 за Гринвічем) в суботу і досягла вершини о 15:10 на наступний день, сказав Г'янендра Шреста, урядовець Непалу.

Вона побила рекорд, встановлений непальською жінкою Пхунджо Джангму Ламою в 2017 році, яка підкорила Еверест за 39 годин 6 хвилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Евересті вперше від початку року загинуло двоє альпіністів

У Цанг вже була одна невдала спроба в цьому місяці 12 травня, снігові бурі на горі змусили її відступити.

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