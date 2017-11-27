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Первый этап конкурса на прокуроров САП прошли 56% кандидатов

Первый этап конкурса на прокуроров САП прошли 56% кандидатов

Киев  •  УНН

 • 12583 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Проходные баллы на первом этапе конкурса на занятие семи вакантных должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры набрали 129 кандидатов (56%) с 231-го. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook, передает УНН.

"25 ноября состоялся первый этап конкурса на занятие 7 вакантных должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а само тестирование на знание законодательства (профессиональный тест). С 231 кандидата, который проходил тестирование, 129 (56%) набрали проходные 80 и более баллов и допущены к следующему этапу", - сообщил он.

Руководитель САП добавил, что 102 (44%) кандидаты необходимый минимум не набрали и прекращают участие в конкурсе.

"По разным причинам 38 человек не явились на тестирование. По их заявлению и при наличии документов, подтверждающих уважительность причин неявки, они смогут пройти тестирование на знание законодательства 29 ноября в 10:00 в помещении Национальной академии прокуратуры Украины", - отметил Н.Холодницкий.

По его словам, утверждение рейтингового списка кандидатов и определение даты второго этапа тестирования общих способностей (General Skills) состоится на заседании конкурсной комиссии, которое состоится в 16:00 30 ноября.

За ходом тестирования наблюдали члены конкурсной комиссии, а также специалисты международных организаций EUACI (European Union Anti-Corruption Initiative) и EUAM (European Union Advisory Mission).

Напомним, на одну должность в САП претендовали более 40 кандидатов.

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