Перший етап конкурсу на прокурорів САП пройшли 56% кандидатів

"25 листопада відбувся перший етап конкурсу на зайняття 7 вакантних посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), а саме тестування на знання законодавства (професійний тест). З 231 кандидата, що проходив тестування, 129 (56%) набрали прохідні 80 і більше балів та допущені до наступного етапу", - повідомив він.

Керівник САП додав, що 102 (44%) кандидати необхідний мінімум не набрали та припиняють участь у конкурсі.

"З різних причин 38 осіб не з’явилися на тестування. За їхньою заявою та за наявності документів, що підтверджують поважність причин неявки, вони зможуть пройти тестування на знання законодавства 29 листопада о 10:00 у приміщенні Національної академії прокуратури України", - зауважив Н.Холодницький.

З його слів, затвердження рейтингового списку кандидатів та визначення дати другого етапу тестування загальних здібностей (General Skills) відбудеться на засіданні конкурсної комісії, що відбудеться о 16:00 30 листопада.

За ходом тестування спостерігали члени конкурсної комісії, а також фахівці міжнародних організацій EUACI (European Union Anti-Corruption Initiative) та EUAM (European Union Advisory Mission).

Нагадаємо, на одну посаду в САП претендували понад 40 кандидатів.