Первая украино-грузинская экспедиция вскоре представит результаты исследования акватории Черного моря

"... Уже скоро мы сможем представить результаты первой научной экспедиции - показатели состояния Черного моря, а также ориентировочно в августе, украинские и грузинские ученые выйдут в море для второй экспедиции", - рассказал М.Кузьо.

Он отметил, что на базе обновленных данных научных исследований будет создана единая стратегия по сохранению акватории Черного моря.

"Это уникальная возможность. Без научных данных невозможно говорить про серьезную стратегию относительно Черного моря как украинскую так и общую, а также о привлечении средств, в частности ЕС, на реализацию такой стратегии, поскольку внедрение Директивы ЕС по морской стратегии является обязательством, предусмотренным Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС ", - резюмировал М.Кузьо.

Между представителями двух сторон также была достигнута договоренность об усилении сотрудничества в рамках Восточного партнерства и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС в контексте принятой 17 октября этого года Декларации министров по вопросам окружающей среды стран Восточного партнерства, где Украину представлял Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.