Перша україно-грузинська експедиція невдовзі представить результати дослідження акваторії Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна та Грузія у рамках проекту EMBLAS-II за підтримки ЄС та ПРООН ведуть спільні наукові дослідження стану акваторії Чорного моря. 31 жовтня з нагоди Міжнародного дня Чорного моря українська делегація взяла участь у науковій конференції, присвяченій цій темі, яка відбулася у Батумі (Грузія), передає УНН із посиланням на прес-службу Мінекології.
“...вже скоро ми зможемо представити результати першої наукової експедиції — показники стану Чорного моря, а також орієнтовно у серпні, українські та грузинські науковці вийдуть у море для другої експедиції”, — розповів М.Кузьо.
Він зазначив, що на базі оновлених даних наукових досліджень буде створено єдину стратегію щодо збереження акваторії Чорного моря.
“Це унікальна можливість. Без наукових даних годі говорити про серйозну стратегію щодо Чорного моря як українську, так і спільну, а також про залучення коштів, зокрема ЄС, на реалізацію такої стратегії, оскільки впровадження Директиви ЄС щодо морської стратегії є зобов’язанням, передбаченим Угодою про асоціацію між Україною та ЄС”, — резюмував М.Кузьо.
Між представниками двох сторін також було досягнуто домовленості щодо посилення співпраці в рамках Східного партнерства та виконання Угоди про асоціацію із ЄС у контексті прийнятої 17 жовтня цього року Декларації міністрів з питань довкілля країн Східного партнерства, де Україну представляв Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.