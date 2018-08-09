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Первая ракетка Украины Долгополов перенес операцию и выбыл до конца года

Киев • УНН

 • 8864 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Первая ракетка Украины в мужском теннисе Александр Долгополов опубликовал на странице в Instagram свое фото после операции, передает УНН.

Первая ракетка Украины Долгополов перенес операцию и выбыл до конца года

"Как вы наверное заметили, я не много играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью, которые мы пытались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожалению, нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно и мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не раньше 2019 года. Буду держать вас в курсе", - говорится в сообщении теннисиста.

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Примечательно, что 29-летний теннисист последний поединок сезона проводил еще в мае в Риме (поражение Джоковичу). Несмотря на это он еще находится в сотне лучших теннисистов - на 81-м месте, и занимает первое место среди всех украинцев.

Заметим, что в десяти поединках одиночного разряда в этом сезоне Долгополов получил 5 выигрышей при 5 поражениях.

Добавим также, высоким показателем киевлянина в карьере является 13 место в рейтинге АТР в 2012 году.

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