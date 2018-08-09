Перша ракетка України Долгополов переніс операцію і вибув до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Перша ракетка України у чоловічому тенісі Олександр Долгополов опублікував на сторінці в Instagram своє фото після операції, передає УНН.
"Як ви напевно помітили, я не багато грав в теніс в цьому році. З січня у мене були проблеми з кистю, які ми намагалися вилікувати всіма силами без хірургічних втручань. На жаль, нам це не вдалося і довелося вдатися до допомоги лікарів. Операція пройшла успішно і ми сподіваємося на швидке одужання. На корті ви зможете мене побачити не раніше 2019 року. Буду тримати вас в курсі", - сказано у повідомленні тенісиста.
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Примітно, що 29-річний тенісист останній поєдинок сезону проводив ще в травні місяці у Римі (поразка Джоковичу). Попри це він ще перебуває в сотні кращих тенісистів – на 81-му місці, і посідає першу сходинку серед усіх українців.
Зауважимо, що в десяти поєдинках одиночного розряду в цьому сезоні Долгополов здобув 5 виграшів при 5 поразках.
Додамо також, найвищим показником киянина в кар'єрі є 13 місце в рейтингу АТР у 2012-му році.