Первая партия китайской вакцины от коронавируса ожидается в Украине не позднее марта
Киев • УНН
КИЕВ. первое января. УНН. Первая партия вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech ожидается в Украине в конце февраля - начале марта. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Речь идет о партии вакцины объемом в 700 тысяч доз сообщил он в эфире "Громадського радио", передает УНН.
По словам Ляшко, вакцина поступит через 30 дней с момента ее регистрации в стране производителя или в стране с жесткой регуляторной политикой.
Напомним, 30 декабря 2020 украинское министерство здравоохранения подписало контракт с китайской компанией Sinovac Biotech (Китай) о закупке 1,913 миллиона доз вакцины от коронавируса по цене 504 гривны за дозу. На данный момент препарат Sinovac Biotech еще не завершил третью стадию клинических испытаний.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае, если вакцина не пройдет третью фазу испытаний Украине вернут деньги.
Напомним, китайскую вакцину Украина планирует приобрести отдельно от программы COVAX в рамках которой Украина должна получить 8 млн доз вакцины бесплатно.