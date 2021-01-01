Перша партія китайської вакцини від коронавірусу очікується в Україні не пізніше березня

За словами Ляшка, вакцина надійде через 30 днів з моменту її реєстрації в країні виробника або в країні з жорсткою регуляторною політикою.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року українське міністерство охорони здоров'я підписало контракт з китайською компанією Sinovac Biotech (Китай) про закупівлю 1,913 мільйона доз вакцини від коронавірусу за ціною 504 гривні за дозу. Натепер препарат Sinovac Biotech ще не завершив третю стадію клінічних випробувань.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що у разі, якщо вакцина не пройде третю фазу випробувань Україні повернуть гроші.

Нагадаємо, китайську вакцину Україна планує придбати окремо від програми COVAX в рамках якої Україна має отримати 8 млн доз вакцини безкоштовно.