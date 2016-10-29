Перевоплотиться в индейца сегодня можно будет в историческом музее Днепра
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 29 октября. УНН. В историческом музее имени Д. Яворницкого сегодня состоится интерактивная экскурсия о североамериканских индейцев, об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе учреждения.
Так, с 11:00 до 15:00 на выставке "Ледниковый период" в историческом музее расскажут о быте, жизни и веровании индейцев, будут демонстрировать их оружие, одежду, предметы обихода и многое другое.
Во время мероприятия каждый желающий сможет сфотографироваться у индейского типи, с атрибутами власти индейского шамана и с самим шаманом. А еще можно будет на некоторое время почувствовать себя индейцем, примерив традиционную одежду племени Шайенн.
Интересные факты об индейцах расскажут музейные археологи и режиссер театра "Дикий Запад" Павел Горишний.