Перевоплотиться в индейца сегодня можно будет в историческом музее Днепра

Так, с 11:00 до 15:00 на выставке "Ледниковый период" в историческом музее расскажут о быте, жизни и веровании индейцев, будут демонстрировать их оружие, одежду, предметы обихода и многое другое.

Во время мероприятия каждый желающий сможет сфотографироваться у индейского типи, с атрибутами власти индейского шамана и с самим шаманом. А еще можно будет на некоторое время почувствовать себя индейцем, примерив традиционную одежду племени Шайенн.

Интересные факты об индейцах расскажут музейные археологи и режиссер театра "Дикий Запад" Павел Горишний.