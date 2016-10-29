Перевтілитися в індіанця сьогодні можна буде в історичному музеї Дніпра
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В історичному музеї імені Д. Яворницького сьогодні відбудеться інтерактивна екскурсія про північноамериканських індіанців, про це УНН-Центр повідомили у прес-службі закладу.
Так, з 11:00 до 15:00 на виставці “Льодовиковий період” в історичному музеї розповідатимуть про побут, життя та вірування індіанців, демонструватимуть їх зброю, одяг, предмети ужитку та багато іншого.
Під час заходу кожен бажаючий зможе сфотографуватися біля індіанського тіпі, з атрибутами влади індіанського шамана та з самим шаманом. А ще можна буде на деякий час відчути себе індіанцем, примірявши традиційний одяг племені шаєннів.
Цікаві факти про індіанців розкажуть музейні археологи і режисер театру “Дикий Захід” Павло Горішний.