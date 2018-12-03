Проверки утилизаторов опасных отходов продолжатся в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В 2019 году Минприроды проверит 28 предприятий, имеющих лицензии на обращение с опасными отходами. Об этом свидетельствуют данные ГРС, передает УНН.
Проверки спецпредприятий начнутся в январе. 8 января Минприроды проверит ПАО "Укрнафта" и ООО "Житомиркомунсервис". 21 января контроллеры придут с проверками на ООО "Винекоресурс".
Напомним, за время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складировали их на стихийных свалках, утверждают профильные эксперты.
Разрешение на проверки Минприроды получило лишь с 2018 года и сразу начало масштабный аудит сферы. В целом до конца 2018 года эковедомство обещало проверить 130 спецпредприятий.