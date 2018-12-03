Перевірки утилізаторів небезпечних відходів продовжаться наступного року

Перевірки спецпідприємств розпочнуться у січні. 8 січня Мінприроди перевірить ПАТ "Укрнафта" та ТОВ "Житомиркомунсервіс". 21 січня контролери прийдуть з перевірками на ТОВ "Вінекоресурс".

Нагадаємо, за час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася у безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складували їх на стихійних звалищах, стверджують профільні експерти.

Дозвіл на перевірки Мінприроди отримало лише з 2018 року і відразу почало масштабний аудит сфери. В цілому до кінця 2018 року ековідомство обіцяло перевірити 130 спецпідприємств.