Провериться на ВИЧ и гепатиты можно будет в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В течение дня в субботу 22 апреля в Крещатом парке возле арки "Дружбы Народов" будут работать мобильные медицинские лаборатории для анонимного бесплатного экспресс-тестирование и консультаций на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита В/С. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Завтра, 22 апреля, с 09:00 до 20:00 в Крещатом парке возле Арки Дружбы Народов будут работать мобильные медицинские лаборатории для анонимного бесплатного экспресс-тестирование и консультаций на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита В/С", - говорится в сообщении.
По данным Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, такое дежурство состоится в рамках молодежного фестиваля "Куиv Ореn Smile" по инициативе общественной организации "Лига жизни".
Как сообщал УНН 7 апреля, врач рассказала, какими препаратами сегодня лечат больных гепатитом С.
Также известный футболист Л.Месси присоединился к борьбе против гепатита С.