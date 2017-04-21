Провериться на ВИЧ и гепатиты можно будет в центре Киева

"Завтра, 22 апреля, с 09:00 до 20:00 в Крещатом парке возле Арки Дружбы Народов будут работать мобильные медицинские лаборатории для анонимного бесплатного экспресс-тестирование и консультаций на наличие ВИЧ-инфекции и гепатита В/С", - говорится в сообщении.

По данным Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, такое дежурство состоится в рамках молодежного фестиваля "Куиv Ореn Smile" по инициативе общественной организации "Лига жизни".

Как сообщал УНН 7 апреля, врач рассказала, какими препаратами сегодня лечат больных гепатитом С.

Также известный футболист Л.Месси присоединился к борьбе против гепатита С.