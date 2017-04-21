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Перевіритися на ВІЛ та гепатити можна буде у центрі Києва

Перевіритися на ВІЛ та гепатити можна буде у центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Впродовж дня у суботу 22 квітня у Хрещатому парку біля арки "Дружби Народів" працюватимуть мобільні медичні лабораторії для анонімного безкоштовного експрес-тестування та консультації на наявність ВІЛ-інфекції і гепатиту В/С. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"Завтра, 22 квітня, з 09:00 до 20:00 у Хрещатому парку біля Арки Дружби Народів працюватимуть мобільні медичні лабораторії для анонімного безкоштовного експрес-тестування та консультації на наявність ВІЛ-інфекції і гепатиту В/С", - йдеться у повідомленні.

За даними Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, таке чергування відбудеться в рамках молодіжного фестивалю "Куіv Ореn Smile" за ініціативи громадської організації "Ліга життя".

Як повідомляв УНН 7 квітня, лікар розповіла, якими препаратами сьогодні лікують хворих на гепатит С.

Також відомий футболіст Л.Мессі долучився до боротьби проти гепатиту С.

 

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