Перевіритися на ВІЛ та гепатити можна буде у центрі Києва

"Завтра, 22 квітня, з 09:00 до 20:00 у Хрещатому парку біля Арки Дружби Народів працюватимуть мобільні медичні лабораторії для анонімного безкоштовного експрес-тестування та консультації на наявність ВІЛ-інфекції і гепатиту В/С", - йдеться у повідомленні.

За даними Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, таке чергування відбудеться в рамках молодіжного фестивалю "Куіv Ореn Smile" за ініціативи громадської організації "Ліга життя".

Як повідомляв УНН 7 квітня, лікар розповіла, якими препаратами сьогодні лікують хворих на гепатит С.

Також відомий футболіст Л.Мессі долучився до боротьби проти гепатиту С.