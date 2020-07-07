Перевозку детей без автокресел: стало известно, скольким украинцам выписали штраф
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. С начала 2020 года в Украине за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности были привлечены 752 человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Департаменте патрульной полиции НПУ в ответ на запрос.
"Согласно данным информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Нацполиции Украины", а также в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, полицейскими с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности по части десятой статьи 121 КУоАП привлечено 747 человек, а по части одиннадцатой этой же статьи - 5 человек", - сообщили в полиции.
Также отмечается, что больше всего зафиксировано нарушений правил перевозки детей в городе Киев, а именно 123 привлечения водителей к административной ответственности за правонарушения.
Добавим, что ранее ВР постановил статью 121 после части девятой дополнить двумя новыми частями следующего содержания:
"Нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного частью десятой настоящей статьи, влечет наложение штрафа на водителя в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан".
Ранее УНН писал, что по состоянию на 15 июня в столице было выявлено 118 нарушений правил перевозки детей.