Перевезення дітей без автокрісел: стало відомо, скільком українцям виписали штраф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. З початку 2020 року в Україні за порушення правил перевезення дітей до адміністративної відповідальності було притягнуто 752 особи. Про це кореспонденту УНН повідомили у Департаменті патрульної поліції НПУ у відповідь на запит.
"Згідно з даними інформаційно-телекомунікаційної системи “Інформаційний портал Нацполіції України, а також відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, поліцейськими з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року за порушення правил перевезення дітей до адміністративної відповідальності за частиною десятою статті 121 КУпАП притягнуто 747 осіб, а за частиною одинадцятою цієї ж статті — 5 осіб”, — повідомили у поліції.
Також зазначається, що найбільше зафіксовано порушень правил перевезення дітей у місті Київ, а саме 123 притягнення водіїв до адмінвідповідальності за правопорушення.
Додамо, що раніше ВР постановила статтю 121 після частини дев’ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
“Порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною десятою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.
Раніше УНН писав, що станом на 15 червня у столиці було виявлено 118 порушень правил перевезення дітей.