Пересмотр критериев бронирования касается около 20% предприятий - Минэкономики

Обновление отраслевых и региональных критериев касается примерно 20% предприятий. Для подавляющего большинства предприятий, чей отраслевой или региональный критерий остался без изменений. Им необходимо подать два документа до 10 августа. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время заседания Верховной Рады, передает УНН.

Детали

По предварительным расчетам обновление отраслевых и региональных критериев касается примерно 20 процентов предприятий. Именно в отношении этих предприятий государственные органы, утвердившие измененные критерии, должны пересмотреть принятые решения. Такие предприятия будут проинформированы на этой неделе о необходимости подачи пакета документов для определения критичности по новым критериям - сказал Соболев.

По его словам, для подавляющего большинства предприятий, чей отраслевой или региональный критерий остался без изменений, правительство вводит упрощенный порядок, подтверждение происходит на основании справки о средней заработной плате работников за последний месяц и налогового расчета, всего два документа.

Подать эти документы нужно до 10 августа. Мы уверены, что бизнес может это сделать - добавил министр.

Напомним

Увеличение количества забронированных работников выросло на 300 000 за последний год, а также еще дополнительно 9 000 предприятий получили статус критического.