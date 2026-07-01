Пересмотр критериев бронирования касается около 20% предприятий - Минэкономики
Киев • УНН
Министр экономики Алексей Соболев сообщил, что обновление отраслевых и региональных критериев касается примерно 20% предприятий. Для остальных введен упрощенный порядок подтверждения, который требует только два документа до 10 августа.
Обновление отраслевых и региональных критериев касается примерно 20% предприятий. Для подавляющего большинства предприятий, чей отраслевой или региональный критерий остался без изменений. Им необходимо подать два документа до 10 августа. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время заседания Верховной Рады, передает УНН.
Детали
По предварительным расчетам обновление отраслевых и региональных критериев касается примерно 20 процентов предприятий. Именно в отношении этих предприятий государственные органы, утвердившие измененные критерии, должны пересмотреть принятые решения. Такие предприятия будут проинформированы на этой неделе о необходимости подачи пакета документов для определения критичности по новым критериям
По его словам, для подавляющего большинства предприятий, чей отраслевой или региональный критерий остался без изменений, правительство вводит упрощенный порядок, подтверждение происходит на основании справки о средней заработной плате работников за последний месяц и налогового расчета, всего два документа.
Подать эти документы нужно до 10 августа. Мы уверены, что бизнес может это сделать
Напомним
Увеличение количества забронированных работников выросло на 300 000 за последний год, а также еще дополнительно 9 000 предприятий получили статус критического.