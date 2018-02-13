Преследование злоумышленника в Одессе: авто врезалось в клумбу и перевернулось
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правоохранители Одессы задержали злоумышленника, который совершил ряд преступлений. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Во время профилактической отработки, в Киевском районе правоохранители обратили внимание на трех мужчин, которые пытались незаконно проникнуть в припаркованный автомобиль.
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Заметив правоохранителей, злоумышленники начали убегать с места происшествия - двое в пешем порядке, третий на автомобили Mazda. Полицейские мгновенно сориентировались в ситуации и начали преследовать автомобиль-беглец.
"На требования полицейских остановить машину водитель не реагировал, продолжал грубо нарушать дорожные правила и подвергать опасности других участников дорожного движения. Во время побега от преследования, на улице Чубаевская водитель легковушки не справился с управлением, допустил опрокидывание авто и совершил наезд на препятствие - бетонную клумбу. Правонарушителя сразу задержали. На место происшествия вызвали следователей для проведения необходимых процессуальных действий", - говорится в сообщении.
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Известно, что данное транспортное средство причасто к серии имущественных уличных преступлений на территории города. Обстоятельства происшествия выясняются.