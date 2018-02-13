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Переслідування зловмисника в Одесі: авто врізалося у клумбу і перевернулося

Київ • УНН

 • 9731 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Правоохоронці Одеси затримали зловмисника, який скоїв ряд злочинів. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.

Під час профілактичного відпрацювання, у Київському районі правоохоронці звернули увагу на трьох чоловіків, які намагались незаконно проникнути до припаркованого автомобілю.

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Помітивши правоохоронців, зловмисники почали тікати з місця події — двоє в пішому порядку, третій на автомобілі Mazda. Поліцейські миттєво зорієнтувались в ситуації та почали переслідувати автомобіль-втікач.

“На вимоги поліцейських зупинити автівку водій не реагував, продовжував грубо порушувати дорожні правила та наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Під час втечі від переслідування, на вулиці Чубаївській водій легковика не впорався з керуванням, допустив перекидання авто та здійснив наїзд на перешкоду — бетонну клумбу. Правопорушника одразу затримали. На місце події викликали слідчих для проведення необхідних процесуальних дій”, — йдеться у повідомленні.

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Відомо, що даний транспортний засіб причетний до серії майнових вуличних злочинів на території міста. Обставини події з’ясовуються.

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