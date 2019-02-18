Перепланировка однушки: как эффективно использовать каждый квадратный метр

Речь идет о небольшой однокомнатной квартире в 30 кв. м в ЖК “Медовый” от компании “Киевгорстрой”. Комплекс будет состоять из трех 26-этажных домов: двух 1-секционных и 7-секционного П-образного здания. Запроектированы также объекты инфраструктуры на первых этажах, отведена площадь под размещение детского садика. На территории будут места для отдыха, детские и спортивные зоны. Это Соломенский район столицы.

Квартира небольшая, поэтому к планировке нужно подойти со всей ответственностью. Жилая площадь, согласно планировке, — 16 кв. м.

Данный проект имеет значительное отличие от остальных студий — в нем есть балкон. Подобные однокомнатные планировки в данном ЖК отличаются именно этим пространством, а также расположением санузла.

Здесь все также просто зонируется при помощи барной стойки-столешницы, отделяющей жилое пространство от места готовки и приема еды.

“Из изменений, которые я предлагаю выполнить, будет частичный демонтаж перегородки и дверного проема из коридора для визуального увеличения пространства. В таких стесненных условиях каждый кубический метр пойдет на пользу жильцам”, — отметил Кутафин.

В образовавшуюся нишу встраиваем тумбу либо неглубокий шкаф с фронтальной загрузкой одежды.

В ванной комнате изменений архитектор не производил, разве что предложил установить шкаф для химических средств и бытового инвентаря над стиральной машинкой.

Следующим изменением стало добавление небольшого выступа, визуально скрывающего компьютерный стол и отделяющего жилое пространство от зоны отдыха, — та, которая в районе балкона.

В комнате комфортно размещена кухонная мебель: рабочая зона с варочной поверхностью и угловой раковиной, барная стойка с комплектом стульев, шкаф со встроенным холодильником.

Широкий двухметровый диван имеет свободные подступы со всех сторон, можно установить лампу в угол, чтобы заполнить интерьер.

В квартире получилось совместить все важные для комфорта зоны: для отдыха — даже две, учитывая лаунж-зону на балконе, работы, спальное место, кухню.

“Главное — грамотное зонирование и визуальное "незахламление" предметами мебели и интерьера. Это поможет владельцам жить с комфортом в этой квартире. В маленькой, зато своей и с балконом”, — резюмировал архитектор.