Перепланування однушки: як ефективно використовувати кожен квадратний метр

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Як перепланувати невелику квартиру-студію з тим, щоб простір було максимально комфортним і гармонійним, на прикладі квартири у ЖК "Медовий" розповів архітектор Юрій Кутафін, пише УНН з посиланням на спеціалізований портал 3m2.

Йдеться про невелику однокімнатну квартиру в 30 кв. м у ЖК "Медовий" від компанії "Київміськбуд". Комплекс буде складатися з трьох 26-поверхових будинків: двох 1-секційних і 7-секційного П-подібної будівлі. Запроектовані також об'єкти інфраструктури на перших поверхах, відведена площа під розміщення дитячого садочка. На території будуть місця для відпочинку, дитячі і спортивні зони. Це Солом'янський район столиці.

Квартира невелика, тому до планування потрібно підійти з усією відповідальністю. Житлова площа, згідно з плануванням, - 16 кв. м.

Цей проект має значну відмінність від інших студій - у ньому є балкон. Подібні однокімнатні планування у цьому ЖК відрізняються саме цим простором, а також розташуванням санвузла.

Тут все також просто зонується за допомогою барної стійки-стільниці, яка відділяє житловий простір від місця готування і прийому їжі.

"Зі змін, які я пропоную виконати, буде частковий демонтаж перегородки і дверного отвору з коридору для візуального збільшення простору. У таких умовах обмеженого простору кожен кубічний метр піде на користь мешканцям", - зазначив Кутафін.

У нішу, що утворилася, вбудовуємо тумбу або неглибоку шафу з фронтальним завантаженням одягу.

У ванній кімнаті змін архітектор не вносив, хіба що запропонував встановити шафу для хімічних засобів і побутового інвентарю над пральною машинкою.

Наступною зміною стало додавання невеликого виступу, що візуально приховує комп'ютерний стіл і відокремлює житловий простір від зони відпочинку, - та, яка у районі балкона.

У кімнаті комфортно розміщені кухонні меблі: робоча зона з варильною поверхнею і кутова раковина, барна стійка з комплектом стільців, шафа з вбудованим холодильником.

Широкий двометровий диван має вільні підступи з усіх боків, можна встановити лампу у кутку, щоб заповнити інтер'єр.

У квартирі вийшло поєднати всі важливі для комфорту зони: для відпочинку - навіть дві, враховуючи лаунж-зону на балконі, роботи, спальне місце, кухню.

"Головне - грамотне зонування і візуальне "незахламлення" предметами меблів та інтер'єру. Це допоможе власникам жити з комфортом у цій квартирі. У маленькій, зате своїй і з балконом", - резюмував архітектор.

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