Победителей конкурса "Я - европеец" наградили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице в посольстве Литовской Республики в Украине состоялось торжественное награждение победителей и призеров IV Всеукраинская конкурса эссе "Я - европеец", передает корреспондент УНН.
Участие в четвертом конкурсе принимали более 5,5 тыс. участников, среди которых жюри определило 26 победителей и призеров.
Торжественное награждение состоялось при участии Чрезвычайного и Полномочного посла Литовской Республики в Украине, представителя Министерства культуры Украины и всеукраинской молодежной общественной организации “Сердце к сердцу”.
“У нас нет сомнений, что украинцы являются европейцами. Нам было важно услышать от каждого из вас, как молодежь видит Европу и понимает ее. Поэтому я благодарен каждому из вас, что вы не остаетесь в стороне и высказываете свое видение”, — сказал посол Литвы в Украине Марюс Януконис.
Победителей и призеров конкурса наградили ценными подарками и сертификатами на поездки в Литовскую Республику.
Как сообщал УНН, исторический проект “Ночь в музее” представило Министерство культуры.